María Fernanda Herazo le dijo adiós al Barranquilla Open W60

No pudo llevarse la corona en casa. La tenista barranquillera María Fernanda Herazo fue ampliamente superada, este viernes, por la raqueta ucraniana Kateryna Bondarenko (6-3, 6-2) y tuvo que decirle adiós a su andar en el Barranquilla Open W60 de tenis.

La cita no se pudo aplazar más. Varios aficionados madrugaron en su asistencia al Parque distrital de Raquetas para presenciar, desde las 9:00 a.m., lo que quedaba de partido (poco más de un set) entre Bondarenko y Herazo. Un cotejo que estaba agendado para el pasado miércoles por la noche, pero que no se pudo terminar por la motivos de lluvia.