Rafael Nadal saldrá de los 100 mejores tenistas del mundo por primera vez

En la temporada, el balear perdió casi los 2.000 puntos del Abierto de Australia que logró en el 2022 cuando tuvo un arranque espectacular.También ha dejado de sumar los 500 de Acapulco que también ganó, los 600 de Indian Wells, donde llegó a la final que perdió con Taylor Fritz, 180 de los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid y 90 de los octavos del Masters 1.000 de Roma. Más los 2.000 de Roland Garros. Contará con 445 y más allá de los 130 primeros puestos.

Nadal ha anunciado que se aparta de la competición durante unos meses. Que no volverá hasta que no se encuentre en condiciones adecuadas para competir a alta nivel. Y fija su posible retorno en la Copa Davis a final de año. No tiene intención el ganador de veintidós Grand Slam de regresar al circuito hasta el 2024, que será, según ha advertido, el último de su carrera.

Lo tendrá que hacer con 'wild card' (invitación directa de cada torneo) o gracias al conocido como ránking protegido que concede la ATP y del que se benefician jugadores que no disputan ningún torneo en un mínimo de seis meses. Entonces, el jugador puede pedir que se le proteja el ránking dentro de los seis meses posteriores a su último torneo.

Aún así, no será cabeza de serie y puede enfrentarse en las primeras rondas a los mejores jugadores del momento.