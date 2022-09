Definidos los colegios campeones en los juegos Intercolegiados

El director de Indeportes Atlántico, Luis Restrepo felicitó a los ganadores por la clasificación obtenida a las finales regional.

“Hemos llegado al final de los deportes de conjunto en los Juegos Intercolegiados , felicitaciones a los colegios ganadores, que con su esfuerzo y trabajo en equipo lograron la clasificación por el Atlántico a la final regional costa norte en Santa Marta", aseguró el funcionario.

Además, motivó a los deportistas de los colegios que no pudieron disputar la fase final de los juegos Intercolegiados a seguir trabajando para que estén en una próxima oportunidad peleando el título en sus respectivas disciplinas, "a los colegios que participaron y no pudieron clasificar los invitamos a que sigan trabajando, a que no bajen los brazos y los esperamos para la próxima temporada con las mismas ganas y entusiasmo”