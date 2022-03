Así será la agenda futbolera de este sábado 19 de marzo

La jornada futbolera de este sábado trae partidos llamativos como la visita del Arsenal de Arteta al Aston Villa Coutinho y compañía. También se destaca el duelo en el ‘Calcio’ entre el Inter de Milán, segundo en la tabla, y la Fiorentina y el duelo más atractivo de la jornada liguera en Colombia, entre el Medellín de Comesaña y el América de Cali de Juan Carlos Osorio, que acaban enfrentarse en la Copa Sudamericana con clasificación para el ‘Poderoso de la Montaña’.

7:30 a.m., Aston Villa vs. Arsenal, por Espn y Star+

8 a.m., Alavés vs. Granada, por Espn 3 y Star+

9:30 a.m., Hertha de Berlín vs. Hoffenheim, por Star+

9:30 a.m., Mainz vs. Arminia Bielefeld, por Star+

9:30 a.m., Greuther vs. Friburgo, por Star+

9:30 a.m., Stuttgart vs. Augsburgo, por Star+

10:15 a.m., Elche vs, Valencia, DirecTV 610

12 p.m., Inter vs. Fiorentina, Espn y Star+

12 p.m., Lanús vs. Banfield, por TyC Sports

12:15 p.m., Middlesbrough vs. Chelsea, por Star+

12:30 p.m., Osasuna vs. Levante, DirecTV 610

2:45 p.m., Cagliari vs. AC Milan, por Star+

3 p.m., Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid, por Espn y Star+

3 p.m., Nantes vs. Lille, por Star+

4:30 p.m., Colón vs. Unión de Santa Fe, por Star+

5:30 p.m., Alianza Petrolera vs. Águilas, Win Sports y Win+

6:45 p.m., Independiente vs. Racing de Avellaneda, por Espn

8 p.m., América vs. Medellín, por Win+