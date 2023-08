Pitazo inicial en la ‘Premier League’: ¡Todos contra el Manchester City!

Viernes, 11 de agosto

2 p.m., Burnley vs. Manchester City

Sábado, 12 de agosto

6:30 a.m., Arsenal vs. Nottingham Forest

9 a.m., Bournemouth vs. West Ham United

9 a.m., Brighton vs. Luton

9 a.m., Everton vs. Fulham

9 a.m., Sheffield United vs. Crystal Palace

11:30 a.m., Newcastle vs. Aston Villa

Domingo, 13 de agosto

8 a.m., Brentford vs. Tottenham

10:30 a.m., Chelsea vs. Liverpool

Lunes, 14 de agosto

2 p.m., Manchester United vs. Wolverhampton