Arabia Saudita, su inversión exponencial y la geopolítica del deporte

Benzema, jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, será la siguiente leyenda del fútbol europeo que aterrizará en Arabia. Según informaron a EFE fuentes del club, durante la semana trasladó una propuesta irrechazable y su deseo de aceptarla. Sigue los pasos de Cristiano Ronaldo hacia una Liga que crece a base de jugadores que han hecho historia en la última década.

Como si de una carrera de relevos se tratase, los saudíes recogieron a comienzos del presente año, casi de forma inmediata, el testigo que dejó la vecina Catar tras organizar la cita en el 2022, dando el golpe de efecto del fichaje de Cristiano por el Al-Nassr.

Y están dispuestos a tirar de su músculo económico, moldeado sobre la base del petróleo, para imponerse al resto de rivales, las candidaturas conjuntas de España, Portugal y Marruecos y de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

"Arabia Saudí se he dado cuenta del gran potencial que el fútbol supone como industria. Y no solo por un tema económico, que no lo necesita, sino por una cuestión de exposición de marca-país a nivel internacional. Se ha demostrado que la estrategia que Catar inició hace más diez años le ha supuesto unos réditos muy relevantes en términos de exposición internacional y Arabia Saudí no quiere quedarse atrás. Es básicamente una estrategia de diplomacia deportiva", explicó a EFE Javier Sobrino, ex director de innovación y estrategia del FC Barcelona.