Apoyo total de la hinchada del Real Madrid a Vinicius Junior

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se disculpó este miércoles por las declaraciones que hizo contra Vinícius Júnior después de que el futbolista brasileño se quejara del racismo en la competición española.

Tebas concedió sendas entrevistas a ESPN Brasil y al portal deportivo "ge", en las que pidió excusas y aclaró que su intención no era "atacar" al futbolista brasileño del Real Madrid.

"No pretendo atacar a Vinícius, pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, tengo que pedir excusas. No era mi intención. O me expliqué mal o no era el momento", dijo Tebas en alusión al mensaje que publicó en Twitter el pasado domingo.

En su polémico mensaje en Twitter, Tebas acusó a Vinícius de no haberse presentado a dos reuniones en las que LaLiga le pretendía explicar las competencias de la empresa en los casos de racismo.

"Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", afirmó el responsable de la competición española.

Tebas reaccionó así a un mensaje de Vinícius en el que el jugador se quejó de que el racismo es "normal" en LaLiga y "la competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan".

En la entrevista a "ge", Tebas reconoció que "sin duda" se han producido insultos racistas en la competición "desde hace muchos años".