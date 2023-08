Lo bueno en medio de la descalificación de Anthony Zambrano en el Mundial

“Lo importante es que vine a hacer la marca para los Juegos Olímpicos de París para irme tranquilo, pero siempre he dicho y le pido a Dios que me dé lo que me merezco, ni más ni menos, y Dios me dijo: hoy no te toca, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Lo acepto con responsabilidad. Ahora me toca seguir enfocado y entrenando, con el objetivo de París-2024, Juegos Panamericanos, Liga del Diamante y todo lo que se venga”, puntualizó en su charla con El Canal Olímpico.

Ciro Solano, ex presidente de la Federación Colombiana de Atletismo y actual presidente de Comité Olímpico Colombiano (COC), lamentó la descalificación de Zambrano, pero ve con total optimismo el tiempo que alcanzó a marcar antes de la sanción por pisar la raya de separación de los carriles.

“Me parece una participación positiva, a pesar de la descalificación porque Anthony ya está haciendo una marca competitiva a nivel mundial, con pretensiones y aspiraciones. Además está evolucionando bien de las lesiones que ha vivido”, dijo Solano en charla con EL HERALDO.