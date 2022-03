¿Y por qué no me pisa a mí? El mensaje de Cadavid a Osorio

El nombre de Juan Carlos Osorio está en boca de casi todos. Pero no por algo bueno que haya hecho.

El entrenador pereirano está en el centro de las críticas no por la eliminación de América ante Medellín en la Copa Sudamericana, sino por el pisotón que le dio al juvenil Juan David Mosquera del DIM, algo que ha generado el rechazo de parte de la gente futbolera del país.

Y es que esta pisada fuerte que tuvo el orientador fue muy obvia en las cámaras, las cuales captaron como le puso el pie encima a una de las piernas del futbolista, que yacía tirado en el suelo por una falta que le cometieron.

No obstante, en el mismo momento no se discutió mucho la jugada por lo apretado que estaba el compromiso. Pero el que sí esperó hasta el final para reclamarle al ex seleccionador de México fue el capitán del cuadro antioqueño Andrés Cadavid, quien en un en vivo de Felipe Pardo le lanzó un mensaje a Osorio.

Andrés Cadavid le envía un mensaje a Juan Carlos Osorio. Lamentable y vergonzoso lo del aspirante al Ministerio del Deporte. pic.twitter.com/ppP2yneJkR — Gustavo López (@guslopezinfo) March 17, 2022

¿Y por qué no me pisa a mí? ¿Por qué pisa a ‘Cachi’ (Juan Mosquera) y no a mí?”, fueron las palabras que dijo el defensor antioqueño para referirse a esta polémica actitud que tuvo el orientador de América en el partido.

Luego de eso, el futbolista volvió a arremeter contra el técnico, pero esta vez desde su cuenta personal. Primero colocó una historia en la que decía “Esto no puede suceder” y remató diciendo “Y por qué no me pisa a mí”.

Aunque Juan Carlos Osorio no fue sancionado en el partido por esto, no se descarta que la Conmebol le pueda imponer una sanción de oficio por esta acción que tuvo contra un contrario.