Andrés Cadavid denuncia que fue amenazado con arma por el dueño de Águilas

“No estoy de acuerdo que este señor Fernando Salazar fuera del estadio quiera venir a bravearlo a uno, ¿hasta cuándo?, ¿qué se cree?, ¿cree que estamos en la época de Pablo? Y el escolta dizque yendo a la camioneta a sacar pistola, se está equivocando papi, ¿se cree bandido o qué? ¡No más parcero, no más! No se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz”, dijo alterado Cadavid, que ayer de penal anotó el primer gol del equipo rojo.

Asimismo, este martes, a la salida del partido, se sumó otra denuncia contra Salazar por parte de tres jóvenes recogebolas.

En AlRojoVivo, un espacio radial dedicado a los hinchas del “Poderoso de la montaña”, los jóvenes contaron que, supuestamente, el polémico dirigente les ofreció de a un millón de pesos a cada uno para que le “ayudaran” al equipo dorado.