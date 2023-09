Alexis Márquez renuncia a la dirección técnica del Bucaramanga

“Nosotros estamos en una posición en la que si no hay resultados es difícil sostenerse. Estamos en una ciudad donde el ambiente cada vez se torna más hostil, no solo para los muchachos, para nosotros también. Sé que dando un paso al costado se quita un poco el peso que se va a tener sobre ellos. No quedo sino agradecido con los muchachos por la entrega que han tenido”, apuntó.

Alexis Márquez se une a Juan Cruz Real (Tolima), Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez (Junior), José Alberto Suárez (Envigado), Néstor Craviotto (Huila), Mario García (Chicó) y Pompilio Páez (Jaguares) como los otros entrenadores que han perdido su puesto en el presente campeonato.