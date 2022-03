Alexis García sí ataca... en sus declaraciones

“Hay declaraciones que sirven para nutrir y otras para desnutrir, depende desde donde uno las analice. Estoy viendo que está haciendo carrera en Colombia repetir mentiras que se vuelven verdades. Aunque las de Arias me parecen una mentira piadosa, me parece que fueron con respeto. Otros que hacen parte del cuerpo técnico (de Junior), de los que uno esperaría que tuvieran mucha más estructura intelectual para hablar de los rivales, lo hacen con menos respeto. Yo creo que el hombre hombre no existe en el fútbol de hoy, en La Equidad no existe”, dijo García con notable fastidio.

A Alexis no le gustó que el histórico ex guardameta de los ‘Tiburones’ afirmara que La Equidad se dedicó a dar patadas durante todo el partido. “Eso fue pata y pata, del minuto 1 al 94”, declaró Pazo a Caracol Radio.

El DT defendió a capa y espada sus conservadores planteamientos y se fue lanza en ristre contra Pazo.