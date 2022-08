“Junior es de los rivales que poco tiempo efectivo tiene en cancha”: Mejía

Con la calentura de la eliminación y de ver cómo el rival lo superó ampliamente de principio a fin, el volante Alexander Mejía salió en rueda de prensa a justificar la caída de un equipo verdolaga que poco o nada hizo por la clasificación.

Y lo hizo con unas declaraciones alejadas de la realidad, criticando al rival, al arbitraje, al VAR y al fútbol colombiano.

Mejía la cogió primero contra el Junior. Pese a que fueron ellos los que apelaron al juego fuerte para provocar y cortar las acciones una y otra vez, olvidándose por completo de la pelota, el volante barranquillero se aferró al famoso ‘tiempo efectivo de juego’ para atacar al rival, luego de la dura eliminación de la Copa Colombia.

“No es casualidad. Las estadísticas no mienten. Junior es de los rivales que poco tiempo efectivo tiene en cancha. Pero bueno, yo siempre lo he dicho. Esto hace parte de, y no es excusa. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro”, lanzó de entrada el experimentado jugador verdolaga.

"Las estadísticas no mienten, Junior es de los equipos que poco juego efectivo tiene en cancha", Alex Mejía.

Luego el turno fue para el arbitraje y el VAR, que, curiosamente, ayer fueron condescendientes con Nacional, perdonándoles hasta tres expulsiones, la mayoría en la primera parte del juego, obviando un penal a favor de Junior y dándole uno polémico a Nacional, que sirvió para que los verdolagas maquillaran con un gol la derrota 4-1 en la serie.

“Nosotros queremos agilizar el juego, desafortunadamente el VAR daña la secuencia, porque uno quiere agilizar pero todo lo revisan, entonces es complicado. Ya todo lo dejan en manos del VAR. El árbitro, que es el que está dentro de la cancha, debe decidir, y ya después que el VAR intervenga y pueda decir si es o no es, pero no que a toda hora corte, y corte, y corte. No se juega fútbol… hay que jugar fútbol. Todos se quejan, y se quejan y se quejan”, expresó.

Y por último, pese a que hicieron todo lo contrario, se atrevió a dar un consejo para que los equipos colombianos vuelvan a ser competitivos en Sudamérica.

“Esta es una crítica constructiva. Si queremos que nuestro fútbol colombiano crezca y podamos competir en Sudamérica con los grandes, tenemos que erradicar estos inconvenientes que pasan en la cancha”, concluyó.