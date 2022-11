Álex Mejía arremete contra presidente de Nacional por sugerirle retirarse

"Yo termino el entrenamiento y me agarran de sorpresa porque todavía llevaba esa esperanza de que me dijeran: 'Mirá, tenés seis meses y replanteemos la parte económica'. Yo iba abierto a todo, como siempre he sido con Nacional. Me he desnudado en Nacional en muchas ocasiones. Lo que pasa es mucha gente no ve ni reconoce, pero las personas que están al lado mío sí ven lo que he hecho por Nacional", afirmó en diálogo con ‘La Tertulia Verdolaga’.

Además, reveló que en el equipo le propusieron retirarse del fútbol.

"Para cerrar este ciclo o este capítulo, me citan y me dicen: 'Mirá, no te vamos a renovar. El club lo van a renovar, muchas gracias. Si querés retirarte y te hacemos una despedida'. Me dejaron frío totalmente. Yo le dije al señor Navarro, al presidente, que ni él ni nadie me iba a retirar, que yo me retiraba cuando yo quisiera", expuso.

Durante su paso por Nacional, Mejía almacenó 1.836 minutos, marcando un gol en 40 partidos disputados.