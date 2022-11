El gesto de protesta que hizo Alemania en el campo de juego

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha salido al paso de las críticas que ha recibido por la renuncia a usar el brazalete solidario en Qatar 2022 y ha justificado la decisión alegando un "chantaje" de la FIFA.



"No nos hemos arrodillado ante la FIFA. Entendemos la decepción y la indignación. Fuimos sometidos a un chantaje extremo en el que pensamos que teníamos que tomar esta decisión aunque no queríamos tomarla", explicó el director de comunicación de la DFB Steffen Simon en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.



Alemania, junto con otras seis selecciones, habían anunciado que portarían un brazalete con un corazón y con unos colores similares, aunque no idénticos, a los de la bandera LGTB.