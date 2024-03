DT del Real Cartagena discute con periodista: “Te vas a morir de un infarto”

Las ruedas de prensa del fútbol colombiano siguen dando de qué hablar. Se han vuelto casi habituales los enfrentamientos entre periodistas y entrenadores por algunos comentarios extensos o preguntas inoportunas, desinformadas o demasiado belicosas.

Hace unos días el técnico del América de Cali, el venezolano César Farías, sostuvo unos dimes y diretes con un periodista que le reclamó sobre sus rotaciones y por el hecho de no usar a tres jugadores.

Farías le pidió respeto al comunicador y le informó que los tres futbolistas que solicitaba se encontraban lesionados.

Este lunes, después del empate 2-2 entre Unión Magdalena y Real Cartagena, el técnico del cuadro heroico, Alberto Suárez, protagonizó una discusión con el periodista que fue identificado en la rueda de prensa como Gudnar García, de Radio Hoy, con quien ya había tenido rifirrafes en el pasado.

“Buenas noches, profe, nos volvemos a encontrar. No es coincidencia, tres veces, hoy es la tercera. Impotencia, pelea. Lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me da ‘la papaya’, y bueno, aquí estoy. ¿Cuál es el resentimiento, cuéntele a Colombia, que tiene con estos colores y Unión Magdalena? Muchas gracias”, expresó García, provocando una respuesta vehemente del timonel del club auriverde.

“No habías bajado, y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. ¿Por qué no te liberas? Anda donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. Porque es que no puede ser que con una actividad que es el cuarto poder del Estado (refiriéndose a la prensa) vengas con los resentimientos. Los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar los resentimientos ni las rabias. Hablemos de fútbol”, expresó Suárez con notable fastidio, y recibiendo una palmadita en su brazo de parte de Juan Camilo Angulo, el lateral del Real, que lo acompañaba en la rueda de prensa y trataba de evitar que el entrenador perdiera el control.

“Seguí en las mismas. Te vas a morir un día de estos de un infarto. Porque no logras liberarte, liberate para que puedas crecer en tu profesión”, agregó Suárez para el periodista.