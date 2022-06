Alberto Gamero le lanza dardos a Juan Cruz Real

No asimila el empate. Aunque Alberto Gamero dijo que se encontraba “tranquilo” a pesar del 0-0 ante Junior, este miércoles en El Campín, porque “la clasificación a la final sigue dependiendo de Millonarios”, sus palabras evidenciaban otra cosa.

El técnico se quejó del planteamiento de rojiblanco, del favoritismo que Juan Cruz Real le ha dado a su equipo en el grupo y del árbitro Jhon Alexánder Ospina. Hasta se atrevió a decir que hubo “favorecimiento para Junior” de parte del juez central.

“Los que vieron el partido se dieron cuenta que no hubo ningún perjuicio para Junior, al contrario, un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma (quejándose del árbitro), me extraña”, dijo Gamero al ser consultado por un periodista por las críticas que entrenador tiburón le hizo al réferi.

“En la rueda de prensa pasada en Barranquilla, le dije que Junior había jugado bien y nosotros no. Hoy nosotros jugamos muy bien y Junior no quería que jugáramos bien. Esto hace parte del fútbol. Sin caerle al árbitro, simplemente digo: queríamos imponer más ritmo”, agregó.

Aunque destacó que elogió a Junior en el partido en el ‘Metro’, en el principio de la rueda de prensa afirmó que en ese partido no jugaron “bien porque teníamos jugadores enfermos”.

“Pero con todo y eso, nosotros no quemamos esa cantidad de tiempo. ¿Aquí quién es el más dolido? ¿El que más se perjudica? El aficionado, no tanto por el empate, porque aquí hay equipos que han venido a jugar y nos han ganado, se han ido aplaudidos”, añadió

Gamero también cuestionó a Cruz Real, aunque sin mencionarlo directamente, por darle el favoritismo a Millonarios dentro del grupo.

“Nos estamos limpiando las manos por otro lado y le estamos dando todo el favoritismo a Millonarios”, afirmó.

“Nos están echando el balde o la caja y todo el peso a Millonarios, que es que el favorito, ¿entonces para qué se armaron? ¿Para ver favorito a Millonarios? ¿Si Millonarios no es campeón es el fracaso más grande porque todos los equipos le están echando la culpa y diciendo que Millonarios tiene que ser campeón . Nosotros nos hemos ganado un protagonismo con ustedes, pero jugando fútbol”, comentó Gamero.

Lo que dijo Andrés Llinás

El defensa Andrés Llinás, quien recibió el trofeo como figura del juego, disparó contra el árbitro Jhon Alexánder Ospina.

“Junior quemó tiempo porque el árbitro lo dejó. Cada cinco minutos parábamos, es difícil mantenerse caliente y en ritmo, pero seguimos con la cabeza en alto, dependemos de nosotros”, dijo el zaguero.