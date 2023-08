Prográmese para este fin de semana: esta es la agenda de partidos de fútbol

2 a.m., Francia vs. Australia (Mundial femenino), por DirecTV

5:30 a.m., Colombia vs. Inglaterra (Mundial femenino), por Caracol TV, RCN y DirecTV

6:30 a.m., Arsenal vs. Nottingham Forest, por Espn y Star+

9 a.m., Everton vs. Fulham, por Espn y Star+

9 a.m., Bournemouth vs. West Ham United, por Star+

9 a.m., Sheffield United vs. Crystal Palace, por Star+

9 a.m., Brighton vs. Luton Down, por Star+

9:30 a.m., PSV vs. Utrecht, por Star+

10 a.m., Real Sociedad vs. Girona, por DirecTV 610

10 a.m., Marsella vs. Reims, por Espn 3 y Star+

11:30 a.m., Newcastle vs. Aston Villa, por Espn y Star+

12:30 p.m., Las Palmas vs. Mallorca, por DirecTV 613

1 p.m., Ajax vs. Heracles, por Star+

1:45 p.m., Bayern Munich vs. Leipzig, por Espn y Star+

2 p.m., Soacha vs. Real Cartagena, por Win Sports+

2 p.m., París Saint Germain vs. Lorient, por Star+

2:15 p.m., Cagliari vs. Palermo, por Star+

2:30 p.m., Athletic Bilbao vs. Real Madrid, por DirecTV 610

4:10 p.m., Santa Fe vs. Equidad, por Win Sports y Win Sports+

6:20 p.m., Junior vs. Pasto, por Win Sports+

8:30 p.m., Once Caldas vs. Pereira, por Win Sports+