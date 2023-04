‘Mochamp’ sueña en grande en el golf adaptado

Adolfo Andrés Gómez Celis es golfista, abogado y especialista en derecho público. Ha tenido momentos difíciles desde el inicio de su vida. El deportista adaptado presenta una malformación congénita en su mano izquierda. Tiene 38 años, nació en Montería, Córdoba, y a partir de los cinco sus padres lo llevaron por el camino del golf, deporte que practica con recursos propios en Houston, al no tener Colombia la modalidad adaptada.

Su vida ha estado llena de esfuerzo y pasión por el golf. Pero no solo ha jugado esta disciplina, también se destaca en el baloncesto y ha incursionado en el mundo del fútbol y en el del tenis de mesa y de campo.

‘Mochamp’, como es apodado —así lo comenzó a llamar Teodoro Bulla, su profesor del Club Montería Jaraguay Golf: ‘Mo’ de mocho y ‘Champ’ de Champion—, cuenta con un proyecto que tiene su seudónimo, con el que se encarga de difundir su historia de superación y ser un ejemplo para los padres y los cuidadores de niños a nivel general, teniendo como idea central la educación de los infantes para superar sus límites y ser mejores personas.

El abogado monteriano desea que su proyecto llegue a todos los rincones del mundo. Tras haber comenzado en tierras colombianas, Adolfo espera que ‘Mochamp’ sea un modelo a seguir para todos los individuos que nacen con alguna dificultad, no solo física sino mental.

El ‘Champion’ tiene la intención de que todos los jóvenes puedan ser campeones de la vida, aunque al principio el camino no sea fácil, aparentemente.

“En la medida que empoderes o eduques a un niño para que entienda que tiene la capacidad de superar todos los límites, va a ser una mejor persona cuando sea adulto. ‘Mochamp’ quiere que los padres entiendan que en ellos está el poder de hacer un campeón a esos pequeños. No todas las limitaciones son físicas o van encaminadas a disminuir tu capacidad de competir en un deporte. A veces necesitas un empujón para ser un buen estudiante, profesional o compañero de trabajo. Todo esto se gesta desde la infancia”, afirmó el cordobés en diálogo con EL HERALDO.

Después de incursionar en varios deportes, el colombiano enfatizó por qué terminó inclinándose por introducir bolas en hoyos. “Me quedé con el golf al ser un deporte de ventajas. Es el más inclusivo. Es muy interesante. Me permitió competir, ganar y convertirme en un atleta adaptado. Nunca me vieron con lástima, siempre me querían ganar, pero al final les ganaba yo”, subrayó el ‘Champion’.

Golftec, una organización de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés) dedicada al desarrollo del golf, le dio su respaldo a Adolfo en la actividad que le apasiona. John Jones es su instructor allí.

Adolfo Gómez jugará golf adaptado en el torneo más importante de los Estados Unidos, el ping US Disabled Open Presented by PGA of America, que se jugará entre el 7 y 10 de mayo, en La Florida. Esta competición se juega a 54 hoyos y quien haga menos golpes será el campeón. Antes del evento, participó en el Conquerors Paragolf Championship, realizado en Arizona, terminando en el segundo puesto.

El especialista en derecho público pide apoyo para realizar una división adaptada a fin de ejercer su actividad actual en su nación. “A Colombia podemos traer asociaciones mundiales o marcas uniendo fuerzas para crear una división de golf adaptado y competir dentro del país. Sé que hay una buena voluntad para iniciar este proceso. No me interesa ser el mejor golfista adaptado del país, sino ser quien abra el camino para que otros se involucren al deporte y en el futuro podamos tener campeones mundiales de golf adaptado”, manifestó Gómez.

El monteriano se considera un “seguidor empedernido” de su compatriota Camilo Villegas. “Ojalá lo pueda conocer en un campo de golf pronto. Ya lo vi en otro escenario. Verlo competir me llena de esperanza para trabajar”, dijo. A nivel general, le gusta la carrera de ‘Tiger’ Woods.

Adolfo Gómez dejó un mensaje para los que siguen su aventura golfística y su proyecto ‘Mochamp’: “en Colombia no siempre los padres crían a sus hijos, pueden ser los hermanos, los tíos o primos. Hay una situación difícil. Quiero que los niños luchen por su vida conmigo a través de ‘Mochamp’”.