“Luis Díaz va a marcar una época bonita en la Selección”: Abel Aguilar

La enseñanza. Yo me he dado cuenta en este proceso con la escuela que, respetuosamente lo digo, se piensa solo en ganar. Y le meten a los niños que solo vale ganar y cuando no ganan o no juegan bien entonces no sirven y los desechan, y no se les enseña. Esa formación creo que no se está haciendo de una manera correcta. Me he encontrado partidos donde los padres de familia le quieren pegar a los árbitros y entonces lo niños ven eso y quieren pelear. No hay un trabajo de formación real. No hay que presionar a los niños porque quieren que saquen a la familia adelante. Yo le trato de inculcar a los niños y a sus padres que el fútbol no lo es todo, que esta carrera es corta. Uno como jugador debe disfrutar del fútbol, sino lo disfrutas no tiene sentido.