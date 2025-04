Junior asumió nuevamente el liderato momentáneo de la Liga I-2025 gracias a su triunfo de este sábado 2-0 ante Alianza FC, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la jornada 15 del rentado local.

Leer más: Junior 2, Alianza FC 0: triunfo y liderato

Los goles de Bryan Castrillón y ‘Tití’ Rodríguez le permiten al equipo rojiblanco alcanzar la deseada barrera de los 30 puntos que prácticamente aseguran su presencia en los cuadrangulares semifinales.

El equipo dirigido por César Farías se monta en lo más alto de la tabla de posiciones, a la espera de lo que haga este domingo Atlético Nacional en su visita al Deportivo Cali, en el Palmaseca. Un triunfo del cuadro verdolaga lo pondría líder con 31 puntos, mientras que un empate o una victoria azucarera mantendrían al Tiburón en la cima.

Millonarios, que es el otro equipo que sumando de a tres podría igualar a Junior en lo más alto, no verá acción este fin de semana ya que su partido como local ante el Pereira fue aplazado.

El grupo de los ocho está de la siguiente manera: Junior es líder con 30 puntos, seguido por Nacional (28), Medellín (27), Millonarios (27), América (26), Tolima (23), Santa Fe (23) y Once Caldas (23).

Leer más: “No es fácil lo que está haciendo este Junior”: César Farías

Por fuera, pero con opciones aún vivas de clasificación están Cali (20), Pasto (20), Bucaramanga (19), Alianza FC (19) y el Deportivo Pereira (17).

Mucho más difícil —por no decir imposible— la tienen equipos como Llaneros (14), Fortaleza (13), Chicó FC (13), Envigado (12), Águilas (10), Equidad (10) y el colero Unión Magdalena (7).

La jornada resultados que ya se han dado en esta jornada 15 son los siguientes: Equidad 2, América 0; Junior 2, Alianza FC 0; Medellín 2, Once Caldas 0.

La jornada de este domingo se complementa con los juegos: Envigado vs. Tolima (2 p.m.); Unión Magdalena vs. Bucaramanga (4:10 p.m.); Deportivo Cali vs. Atlético Nacional (6:20 p.m.).

Mientras que este lunes se cierra la jornada 15 con los juegos: Chicó FC vs. Fortaleza (6 p.m.); Pasto vs. Águilas (8:10 p.m.).