El fútbol mexicano se prepara para un duelo que promete emociones de principio a fin. León y América, dos equipos que marcan el ritmo del torneo, se enfrentarán este miércoles 19 de febrero en el Estadio Azteca, en un partido que podría modificar la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el choque no solo se vive en la cancha, sino también fuera de ella, donde las declaraciones de un periodista han encendido la previa del partido.

León llega al compromiso como líder invicto, con un James Rodríguez que ha sido clave en la campaña del equipo. Su llegada ha generado gran expectativa y los resultados respaldan su impacto. Siete victorias y un empate han hecho que los aficionados llenen el estadio en cada presentación del conjunto ‘esmeralda’. Pero a pesar del gran momento del club, no todos están convencidos de su fortaleza.

Uno de los nombres que ha puesto en tela de juicio el desempeño del equipo es el periodista mexicano Álvaro Morales, quien, fiel a su estilo, defendió al América y minimizó la amenaza que representa León. “¿América debe temerle a León? No, en lo absoluto. Su derrota contra el Necaxa es circunstancial. América es la ofensiva más peligrosa de este certamen y si el León quiere confiarse de eso, adelante”, afirmó el comentarista, dejando claro que en su visión el equipo capitalino sigue siendo el rival a vencer.

Las declaraciones no se detuvieron allí, pues Morales también cuestionó la influencia del volante colombiano en el desempeño de su equipo: “América va a llegar herido, pero hombre a hombre sigue siendo superior, incluso con James Rodríguez en el León”. Y como si fuera poco, sentenció que el club azulcrema no teme a ningún rival en el campeonato: “América, el amo y señor del fútbol mexicano, no le tiene miedo a absolutamente nadie”.

Ahora bien, además de James, otros jugadores colombianos serán protagonistas en esta cita deportiva: Cristian Borja por el lado de América, y Steven Mendoza, Édgar Guerra y Stiven Barreiro en las filas de León.

Con el líder visitando al escolta, el Estadio Azteca será testigo de un enfrentamiento con mucho en juego. Los boletos han aumentado de precio y la expectativa crece con cada hora que pasa. El fútbol hablará y será el único juez en un debate que ya encendió la Liga MX.