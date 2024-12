Hay controversia nacional. Una lluvia de críticas e indignación ha despertado una jugada de fuera de lugar que no le sancionaron a Falcao García y que terminó derivando el penalti con el cual el samario anotó y Millonarios le empató 1-1 al Atlético Nacional, el pasado lunes en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

En la repetición de la acción, que surge de una pelota quieta y en la que dos segundos después se presenta un claro penalti de Juan Felipe Aguirre sobre ‘el Tigre’, se aprecia en posición ilícita al delantero.

Sin embargo, después de una larga revisión en el VAR, le informaron al árbitro Carlos Betancur que Falcao se encontraba habilitado, para sorpresa de muchos.

El legendario atacante tomó el balón, se paró en el punto blanco frente a David Ospina y empató el juego, lo que le permitió a los azules sumar un punto de oro y quedar ad portas de la final de la Liga II, al menos depende de sí mismo, caso contrario para los verdes.

Esa situación, acontecida tras la controversial decisión del VAR, enervó y enfadó al recordado ex futbolista Faustino Asprilla, hincha confeso del Atlético Nacional.

En medio del programa F90, de Espn, cadena de televisión de la cual es panelista, Asprilla disparó duros adjetivos para la dirigencia de la Dimayor y para los hombres encargados del VAR del partido, encabezados por Nicolás Gallo.

“No le busquen más patas al gato. Son unos sinvergüenzas los de la Dimayor y esos del VAR, ¡Ladrones! ¡Ladrones ¡Son unas ratas!”, gritó Asprilla en pleno programa mientras la periodista barranquillera Melissa Martínez trataba de calmarlo: “Tranquilo, tranquilo”.

“¿En dónde no hay fuera de lugar aquí? ¿Dónde no hay? Esto es imposible, es imposible. Eso se lo inventaron, no hay dónde. Falcao estaba adelantado, hay un jugador allá, el que está de ultimo allá, y que el brazo, el brazo ese es el que está, pero el brazo no habilita. Pero hoy, qué casualidad, el brazo sí habilita”, agregó Asprilla muy molesto.

El tulueño afirmó que Nacional jugó muy bien, pero que es sencillamente imposible derrotar a los encargados del VAR.

“Acaban de robar a Nacional”, insistió. “Usted, por muy bueno que sea y juegue muy bien al fútbol, no le puede ganar a unos señores que están en una cabina viendo el partido. ¿Qué hace usted ahí?”, expresó ‘el Tino’.