La controversia en torno al ascenso en el fútbol colombiano sigue generando enfrentamientos de alto voltaje. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no dudó en expresar sus opiniones sobre la situación del Real Cartagena y la disputa por el ascenso, especialmente en relación con el equipo Unión Magdalena y las recientes declaraciones del máximo accionista del conjunto samario, Eduardo Dávila.

Turbay, quien se mostró confiado en las posibilidades de su equipo, afirmó que la lucha por el ascenso está lejos de haber terminado y que el Real Cartagena tiene una opción real de llegar al repechaje. “Yo creo que todos los equipos están en el derecho de tener una aspiración legítima de ascender. Y hoy, frente al reglamento, nosotros también tenemos una, ¿no? Si no tuviéramos opción, no estaríamos hablando de la posibilidad real de ir al repechaje”, señaló el alcalde, dejando claro que el equipo cartagenero sigue luchando por esa plaza en la Prbimera A.

En cuanto a la disputa con Unión Magdalena, Turbay fue contundente, asegurando que Llaneros, su rival en la final, tiene más posibilidades de imponerse en este enfrentamiento y que esto llevará al Real Cartagena al repechaje. “Llaneros es muchísimo más que Unión. Es un equipo que, pudiera decir, se va a imponer en esa final. Lo que significa que nos toca vernos en el repechaje”, afirmó.

Además, criticó las posturas de los directivos del Unión, en particular las de Eduardo Dávila, quien había mostrado reticencia al enfrentarse al Real Cartagena en el repechaje.

“Frente a lo dicho por Eduardo Dávila, respeto su posición, pero lamentablemente para él, lo que él no ha querido, lo que no ha querido Unión, le va a tocar a partir de la semana entrante, porque Llaneros va a ser doble campeón y el repechaje es inevitable, que es lo que no han querido los directivos de la Unión. Enfrentarse a ese repechaje y enfrentarse a nosotros. Entonces, tanto rehuirle al tema y le va a tocar lamentablemente, y nosotros lo vamos a derrotar”, declaró.

“Yo nunca hablé del profe (Jorge Luis Pinto) ni hablé de los jugadores, ni mucho menos la hinchada. Yo lo que dije fue que los directivos estaban muertos del miedo y me ratifico. Eduardo Dávila está cagado del susto, de enfrentarnos a nosotros. Pero, ¿quién pone en tela de juicio el trabajo de Pinto? Nadie. El Unión de Pinto es un tremendo equipo. Es más, cuando estábamos en la fase del sorteo yo decía que lo mejor era no quedar en un grupo donde estuviera el Unión, porque sé que iba a ser jodido. Pero bueno, ya en una final, en un mano a mano, ya toca liquidarlos”, complementó.

Sobre las comparaciones entre la inversión realizada por el Real Cartagena y Unión Magdalena, Turbay defendió la labor de su equipo, afirmando que ambos han invertido de manera significativa. “La plata que hemos invertido es la misma que ha invertido el Unión Magdalena, porque el Unión no es un equipo de jóvenes, no es un equipo de jugadores desconocidos. Tiene una cantidad de jugadores importantes, y de figuras. Y además tiene un entrenador mundialista. Ese es un comentario de un hombre absolutamente muerto de miedo, absolutamente preocupado porque de darse el repechaje, Eduardo Dávila sabe que no van a superar al Real Cartagena”, sentenció el alcalde.

Turbay también expresó su desacuerdo con las decisiones de Dimayor en relación con el sistema de ascenso, destacando la posición de Llaneros, quien considera que debería ascender directamente por su desempeño en el torneo.

“Yo estoy de acuerdo con Llaneros, que dice que tendría la legítima posibilidad de subir automáticamente a primera división, por ser el campeón del primer semestre, ser finalista del segundo torneo y ser líder de la reclasificación. Creo que Dimayor se complicó sola y tiene gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando, de las dudas y los vacíos en el reglamento, incluso de la innecesaria rivalidad que se pueda generar hoy entre dos plazas del Caribe, como Santa Marta y Cartagena”, explicó.

A pesar de la intensidad de las declaraciones, Turbay aseguró que en el campo habrá juego limpio y dejó claro que, aunque respeta al Unión Magdalena, la rivalidad con su equipo será resolverse en la cancha.

“Sé que va a haber juego limpio. Llaneros no se puede poner a jugar con la clasificación y con el ascenso. Llanero lo va a resolver de una vez, y supongo que su hinchada estará esperando lo mismo. La historia después del lunes se traslada a Cartagena y Santa Marta, y ahí nos tenemos que ver las caras. Tengo absolutamente claro que todo lo que ha pasado es tratando de evitar enfrentarse a nosotros. El repechaje es inevitable para el Unión”, concluyó.