El pasado martes 19 de noviembre la selección Colombia se enfrentó contra Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en la jornada de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Hellas 0, Inter 5: el equipo milanista es líder de la Serie A

Leicester 1, Chelsea 2: Enzo Fernández lidera el triunfo del onceno de Londres

Video: Luis Díaz se le midió a un reto con Liverpool, previo al partido contra Southampton por la Premier League

La Tricolor no pudo y fue derrotada por el equipo ecuatoriano 1-0. Sin embargo, quedó un sin sabor entre los jugadores y los hinchas por varios momentos que tuvieron de gol, pero no se concretaron.

Una de esas opciones de gol fue el pase que le hizo James Rodríguez a Jhon Córdoba y no lo metió. Sobre eso, el jugador del Krasnodar de Rusia, habló de lo que ha sentido por ese hecho.

“Ahora, estoy bien, es lo que tengo que hacer, pasar la página, no fueron días fáciles para mí, después de todo lo que se creó. Entiendo que el fallo que tuve no fue bueno, pero nunca voy a querer fallar, y más, vistiendo la camiseta de mi Selección, tengo la capacidad para estar ahí”, manifestó en una entrevista con Noticias Caracol.

Además, destacó que acepta las citicas pero reconoce que hay unas que han sido con mal intención. “Acepto las críticas, pero hay críticas de críticas. Ha habido críticas malintencionadas, pero lo respeto, pero el tema familiar es más complejo y estamos tratando de sobrellevar todo”.

¿Cuántos goles le falta a Carlos Bacca para alcanzar a Falcao García cómo máximo goleador colombiano?

“Hace 3 o 4 meses, en la Copa América, entraban todos. Ahora cometí un fallo y me están juzgando de esa manera, pero lo acepto, lo entiendo y hay personas que miran de otra forma. Me queda seguir trabajando y esperar la oportunidad para marcar”, dijo el futbolista.

Asimismo, indicó que él es un ser humano y como todo ser humano se equivoca. “Vivo del fútbol, soy feliz jugando fútbol, nunca voy a poner en duda mis capacidades por un gol errado. Fallé, como todo mundo, los jugadores más grandes también fallan. Pero estoy firme ante todo el mundo para que esa oportunidad que fallé, mañana no vuelva a pasar”.

“Me costó mucho llegar a la Selección, he trabajado muchísimo, he dejado muchas cosas de lado y voy a seguir trabajando, seguramente voy a ayudar a mis compañeros y voy a dar muchas alegrías”, finalizó.