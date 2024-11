Atlántico conquistó tres medallas de oro en la jornada inicial de las finales del boxeo de los Juegos Nacionales Juveniles.

La primera medalla dorada se la colgó Mariangel Iragorri al superar en un intenso combate a la vallecaucana Juanita Herrera, por decisión dividida 4-1.

Mariángel supo sacar ventaja con golpes certeros con su mano izquierda, que le brindaron la primera presea dorada a los atlanticenses.

Otra dama, Melanis Pérez, nuestra abanderada, sacó todo su repertorio, y con su potente mano derecha, terminó derrotando por RSC (referee suspende combate), en el segundo asalto, a María Angélica Ávila del Meta.

Luego de un comienzo equilibrado, Melanis presionó en el segundo Round a su oponente para conseguir el triunfo antes del límite.

La tercera medalla de oro fue para Leonardo Bermúdez, quien dio una lección de boxeo, superando por decisión dividida al vallecaucano Edwin Cabezas.

Leonardo supo contrarrestar la fuerte derecha de su oponente, y marcar los mejores golpes en el transcurso de la pelea, para llevarse la decisión 4-1.

Atlántico también sumó 2 medallas de plata, luego que no pudieron alcanzar el triunfo, Juan Sebastián Noguera, quien cayó por decisión dividida ante Jhon Riascos del Valle 4-1 en los 64 kilogramos, y Orlando Zambrano, quien perdió decisión unánime frente a José Salas del Valle en los 80 kg.

Este jueves se cumplirá la segunda jornada de las finales, donde Atlántico tendrá 5 pugilistas.

El primero en subirse al ring será Nahel Gamarra, quien enfrentará a Juan Andrés Santamaría del Valle en los 54 Kg. Daniel Ramírez se medirá al valluno Dayby González, en la categoría de los 60 kg. Luego Denzel Bermúdez tendrá su combate en los 67 kg ante Juan Pablo Franco del Valle del Cauca y seguidamente Stiven Olivo se medirá al Juan Esteban Osorio de Risaralda en los 75 kilogramos. Josué Fontalvo cerrará la actuación de Atlántico enfrentando al bogotano Edgar Castillo en los 86 kilogramos.

Inició la natación en la piscina Olímpica de Pereira

En la final de la prueba de los 400 metros modalidad Libre, Daniel Díaz de Atlántico, terminó en la quinta posición con un tiempo de 4 minutos 16 segundos y 25 centésimas, mientras que Samuel Jaimes culminó séptimo con un tiempo de 4:19:56. Esta competencia la ganó Joseph Paz del Valle.

En la prueba final de los 100 metros libres, Atlántico tuvo en competición a Samuel De La Hoz, quien terminó séptimo, con un tiempo de 55 segundos y 28 centésimas. Esta prueba la ganó Santiago Arteaga de Antioquia. Y en los relevos 4x100 Combinados, Atlántico terminó en la cuarta posición con un tiempo de 4 minutos 5 segundos y 40 centésimas. La medalla de oro fue para el cuarteto de Antioquia.

La jornada de natación seguirá este jueves a las 9 de la mañana.

Manizales se despidió con oro en Taekwondo

Con un contundente 2-0, el taekwondista del Atlántico Elías Israel Ahumada Pérez, en la categoría menos 68 kg, superó al representante de Meta, Johan Angola Ararat, y le dio al Atlántico otra presea dorada.

Al final de la competencia, después de casi media hora de pasar por la prueba antidoping y con la medalla de oro en el pecho, le preguntamos sobre su triunfo histórico para el taekwondo del Atlántico y esto nos comentó.

“Agradezco a todo mí equipo de apoyo, no solamente al presidente si no a mis compañeros y los entrenadores y me siento muy feliz por traer una medalla de Oro a Indeportes y la Gobernación”.

Esta es la primera medalla de oro para nuestro departamento en la ciudad de Manizales, en el último día de competiciones en la capital caldense.

Por su parte, la taekwondista Atlanticense María Fernanda Barrera Rambal, en la categoría de menos de 63 kg, se quedó con la medalla de bronce al caer 2-0 ante la Boyacense Kaira Paz Obando. Barrera Rambal se convirtió en la primera medalla entre las damas del taekwondo en estas justas Nacionales Juveniles.

“Me llevo una buena experiencia, un buen concepto, me siento muy feliz y satisfecha con los resultados y sobre todo muy orgullosa, llevaba mucho tiempo trabajando y se me dio”, dijo.

La Vela sigue en Lago Calima

Con buenas sensaciones para el Atlántico terminó la jornada del miércoles en el Lago Calima. Frank Charris, en las regatas corridas, ocupó la primera posición, mientras que la medallista de oro, Wendy Vanesa de la Asunción, ocupó la 3ª casilla.

Por su parte, Oscar Hernández fue segundo y Yeremi Escalona en el cuarto lugar.

En el Sóftbol, Atlántico jugó el partido que estaba pendiente ante Magdalena y cayó 8-7, despidiéndose de esta manera del torneo, en donde el título fue para Sucre.

En Armenia, semifinales de fútbol

La selección Atlántico de fútbol juega hoy a partir de las 9:00 a.m. su carta para avanzar a las finales. Los dirigidos por Eder Hernández tendrán al frente a Bogotá, en el estadio Centenario, en la disputa de una de las semifinales de los Juegos Nacionales.

Atlántico viene de empatar ante Bolívar, el grupo está unido y con un solo objetivo poder llegar a la gran final.

En la otra llave se enfrentarán Antioquia ante Bolívar.

Mientras tanto, en la Jornada de ayer, Paraatletismo entregó una nueva medalla. Con un registro de 58,50 s, el atlanticense Erick Castro ganó la medalla de bronce en la prueba de los 400m, en la categoría T45, T46, T47, y sumó su segunda presea en estos Juegos.

Hoy seguirán las competencias en el estadio de atletismo de Armenia.

Mientras tanto, el quinteto de baloncesto se impuso 83 a 60 sobre los locales, Quindío, y sigue en la lucha por subir posiciones en la tabla.

Hoy se medirán a la 1:00 p.m. ante Bogotá.

El Balonmano también logró victoria, imponiéndose 31 a 17 ante Huila. El turno de hoy será a las 11:30 a.m. ante Córdoba.

La Gimnasia Trampolín hace su aparición en estos Juegos, hoy desde las 11:00 a.m. en Armenia. Mientras que Levantaminto de pesas cierra su presentación este jueves.