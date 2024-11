La lista de los veintiséis futbolistas convocados por el técnico de la selección de Ecuador, Sebastián Becaccece, para enfrentar a las selecciones de Bolivia y Colombia por las eliminatorias del Mundial 2026, generó una serie de inconformidades y comentarios negativos.

En la lista de los llamados por el entrenador argentino, resalta el retorno de Ángel Mena y Carlos Gruezo. El gran ausente para las próximas fechas será centrocampista Óscar Zambrano, quien fue suspendido por la Conmebol por un polémico caso de dopaje, y con quien Beccacece pensaba llamar en reemplazo de Moisés Caicedo, que no podrá jugar el encuentro contra Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

En una rueda de prensa previa a la publicación de la lista, Beccacece señaló que le duele la situación en la que se encuentra Zambrano y confió en que sea de igual forma un aprendizaje para el deportista.

También forma parte de la nómina el carrilero Ángelo Preciado, que pese a encontrarse lesionado viajará a Ecuador para ser evaluado y determinar si está en condiciones de participar en alguno de los dos partidos correspondientes a las jornadas décima y undécima.

En la portería, el técnico argentino volvió a confiar en Gonzalo Valle como su tercer arquero y volvió a dejar fuera de la convocatoria a Alexander Domínguez, que había sido el titular en la portería de la Tri antes de su llegada al banquillo.

Para el ataque Enner Valencia vuelve a destacar junto al delantero del Inter Miami Leonardo Campana.

Valencia y Campaña son las principales apuestas de gol de Ecuador, que atraviesa una crisis, pues apenas ha anotado seis en diez fechas de las eliminatorias sudamericanas.

Criticas por la lista de convocados para la selección de Ecuador

Sin embargo, el listado de convocados no cayó bien entre algunos exjugadores de ‘la Tri’, entre ellos, el excapitán de la selección de Ecuador, Iván Hurtado, dejó en evidencia su inconformidad.

“Por qué lo convocó a Ángelo (Preciado)? Ya había un pronunciamiento de su propio club de que estaba lesionado y que se iba a perder varios partidos. Él no vive aquí a la vuelta. Yo hubiera aprovechado que mi jugador se recupere con terapia y gane minutos”, dijo el exdeportista a ‘’El Universo’.

Asimismo, cuestionó el llamado a del arquero Gonzalo Valle, quien es suplente en la Liga de Quito.

“Estoy viendo cosas que en mi vida he visto. No tengo nada en contra de Valle, pero a una selección van los mejores. Que un suplente de ‘x’ equipo ya convocado son cosas que en mi vida he visto”, manifestó.

“El profesor Beccacece está implementando esto con los arqueros, no es la primera vez que lo hace. Para mí es algo que no debería ser. Que mensaje le estás dando al titular, no lo estás respetanado y no le está dando el valor que merece”, puntualizó.

Para la próxima fecha, Ecuador recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, el 14 de noviembre, mientras que el día 19 visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La selección ecuatoriana afronta esta doble fecha en la quinta plaza con 13 puntos tras haber comenzado con -3 puntos por la sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso a raíz del caso Byron Castillo.

Lista de convocados de la selección de Ecuador

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Félix Torres (Corinthians-BRA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Xavier Arreaga (New England Revolution-USA), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Pervis Estupiñán (Brighton-GBR), Jhoanner Chávez (Lens-FRA), Cristian Ramírez (Ferencváros-HUN) y Ángelo Preciado (Sparta de Praga-CZE).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Carlos Gruezo (San José Earthquakes-USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL), Ángel Mena (Pachuca-MEX), John Yeboah (Venecia-ITA), Jeremy Sarmiento (Burnley-GBR), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Kendry Páez (Independiente del Valle) y Pedro Vite (Vancouver Whitecaps-CAN).

Delanteros: Enner Valencia (Internacional-BRA), Jhon Mercado (AVS Futebol-POR), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise-BEL) y Leonardo Campana (Inter Miami-USA).

La Conmebol suspende al ecuatoriano Zambrano y no será convocado ante Bolivia y Colombia

La selección de Ecuador no podrá convocar al centrocampista Oscar Zambrano para los próximos partidos ante Bolivia y Colombia por las eliminatorias del Mundial 2026, ya que la Conmebol le ha suspendido por un polémico caso de dopaje.

Liga de Quito, que ha cedido a Zambrano a préstamo con opción de compra al Hull City, de Reino Unido, anunció la suspensión del centrocampista con “efecto inmediato”.

La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol “ha suspendido a Oscar Zambrano por infringir las normas antidopaje establecidas en los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de la Conmebol”, señaló Liga de Quito en un comunicado.

El club añadió que “Zambrano y su defensa (abogado) harán uso de su derecho a recurrir esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS” e insistió en que el jugador actualmente presta sus servicios en el Hull City, bajo “un contrato de préstamo con opción de compra”.

Liga de Quito “continuará brindando todo su apoyo al jugador en este caso, confiando en que el mismo se resolverá de la mejor manera posible”, agregó.

Zambrano dio positivo tras un análisis efectuado después de la final única por la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y el Fluminense brasileño.

Santiago Barragán, abogado de Liga de Quito y que lleva la defensa del jugador, aseguró a los periodistas que, “jamás se trató de sustancias estupefacientes de uso recreativo, ni anabólicos; es un medicamento diurético para reducir la hinchazón por una alergia que provoca hinchazón y ahogo. Esa desesperación lleva a tomar este medicamento”, sostuvo.

Zambrano fue convocado por el técnico de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, para los partidos de las eliminatorias del Mundial 2026 contra Paraguay y Uruguay, en los que no tuvo participación.

“No es lo mismo enfrentar a esta Bolivia que a la de hace cuatro meses”: Beccacece

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, advirtió este viernes de la dificultad que tendrá la Tri ante Bolivia, pues recordó que ha logrado nueve de los últimos doce puntos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

En la rueda de prensa previa a la publicación de la lista de convocados para enfrentar a Ecuador y Colombia en la undécima y duodécima fecha de las eliminatorias, Beccacece reiteró que la selección ecuatoriana tiene mucho potencial, pero tiene que crecer para estar a la altura de las expectativas que espera la afición.

Anticipó que “no es lo mismo enfrentar a este Bolivia que viene en alza, más allá de la última derrota, que a la de hace cuatro o seis meses que estaba en otras condiciones”.

“(Bolivia) se empezó a preparar desde el día 30 suspendiendo el torneo local y va a llegar con casi quince días de preparación a este encuentro”, aseguró Beccacece de cara al encuentro que se disputará a nivel del mar, en Guayaquil.

El seleccionador dijo que su equipo trabajará para evitar que Bolivia les cierre los espacios en su área y no pueda hacer daño con los contraataques.

“La intensidad es una de las características que me agradan, le pido siempre esa intensidad al equipo, porque uno no puede guardarse nada. A ese nivel de compromiso estamos llevando al equipo, procuramos hacerlo en diferentes escenarios, sea de local o de visitante”, expresó.

Añadió que “la intención es alcanzar un gran volumen de juego, con la recuperación inmediata del balón, para cuando el rival lo quite, también saber presionar”.

Destacó la comodidad para trabajar en Guayaquil, pero indicó que “lo más valioso será contar con un equipo que se adapte al llano o a la altura, que pueda jugar y superar cualquier circunstancia”.

Respecto de las bajas, dijo que el carrilero derecho Ángelo Preciado sí esta convocado y que será evaluado una vez que llegue, pero que de haber alguna complicación, en el costado derecho pueden actuar Johanner Chávez o Alan Franco.

Beccacece lamentó la baja por suspensión del centrocampista Oscar Zambrano, que dio positivo durante una prueba antidopaje al final del partido por la final única de la Recopa Sudamericana de este año entre Liga de Quito y Fluminense, de Brasil.

Reconoció que planeaba convocar a Zambrano para reemplazar al centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo, quien se perderá el partido ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

“Es algo que me duele mucho porque conociéndolo a él y su familia, sé muy bien de su espontaneidad y de su humildad. Es un jugador sobre el que tengo una gran debilidad porque me gusta mucho su juego. Es algo que seguramente deja un aprendizaje”, señaló.

La lista de convocados todavía no fue publicada, pero jugadores como Xavier Arreaga y Carlos Gruezo, ya se encuentran en Ecuador y lo más probable, será su participación por la doble fecha de las eliminatorias, en las que Ecuador esta en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos.