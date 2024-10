No pudo ser esta vez. El Barranquilla FC igualó 1-1 ante el Atlético FC este martes, en el estadio del Deportivo Cali, por la última jornada de la fase de ‘todos contra todos’ y no le alcanzó para clasificarse a los cuadrangulares semifinales del torneo del ascenso.

El onceno atlanticense, que debía ganar para no depender de nadie, no logró imponerse ante un equipo ya eliminado y que no jugaba por nada en esta fecha final del campeonato doméstico.

Los visitantes se fueron arriba en el marcador a los 30 minutos con un gol de Marlon Carabalí, pero la alegría les duró poco y Ethan Lizalda, a los 39′, puso el empate final en el compromiso.

Los dirigidos por Nelson Flórez, que no contaron con el talentoso Jordan Barrera, quien está con la selección Colombia Sub-20 en un microciclo de trabajo, intentaron el gol del triunfo, sin embargo, no pudieron romper la igualdad.

Si bien hubo un momento en el que el empate les estaba sirviendo para clasificar, el gol agónico de Orsomarso para vencer 3-2 al Bogotá FC después de ir perdiendo 2-0 sentenció la eliminación del equipo barranquillero.

Barranquilla FC terminó en la novena posición con 22 puntos, uno menos que Cúcuta, que igualó 1-1 ante Real Cundinamarca. Orsomarso finalizó séptimo con 24 enteros, mismos que el Quindío, que acabó sexto.

Así quedaron los cuadrangulares

Los cuadrangulares semifinales del torneo del ascenso fueron sorteados luego de finalizada la última jornada. Unión Magdalena, que fue líder del certamen, quedó como cabeza del Grupo A.

En esa zona deberá chocar contra Atlético Huila, Real Cundinamarca y el Cúcuta. El onceno samario tendrá la oportunidad de disputar su último partido en condición de local.

En la primera jornada de ese grupo, Cúcuta recibirá al Huila en el estadio General Santander, mientras que el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto visitará a Real Cundinamarca.

Por otro lado, en el Grupo B el cabeza de serie es Llaneros FC, que acabó en la segunda posición del torneo regular. En ese grupo están el Real Cartagena de Sebastián Viera, Orsomarso y Quindío.

En la primera jornada, el Deportes Quindío será local de Llaneros en el estadio Centenario de Armenia, mientras que Real Cartagena recibirá en el Jaime Morón a Orsomarso.