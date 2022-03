Un viernes de ‘literatura negra’ con el escritor mexicano Xavier Velasco

El novelista de 57 años, y quien desde que tenía nueve, comenzó a escribir como una forma de escape de las aulas, manifestó a los presentes que él no escribe para “dejar huella”.

“Uno escribe contra el final y contra el origen. Yo no me hice escritor para dejar una huella; yo soy un niño que sigue jugando, encontré una forma de escape en la escritura cuando tenía nueve años porque no tenía amigos en el colegio”, acotó.

El también autor de ‘Luna llena en las rocas’ reveló cuáles son esas características que debe tener una novela negra.



“Una buena novela negra es la que te ‘agarra’. Cuando uno se convierte en rehén de la novela, esa novela te está premiando. No sé si el autor se merece un premio, pero si te 'agarra', esa es la recompensa”, agregó.

Eso sí, Velasco complementó que su “gran ilusión es dar una novela negra de lo que no se esperan”, que el lector de cierta forma se “sienta engañado”.

El novelista confesó en medio de la charla con Margarita Posada que "nunca lee" sus libros, pues aseguró que "desde el momento en que los libros van a la imprenta, es de los lectores. El libro ya no es mío, aunque las regalías, sí (risas)".