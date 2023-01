Los Santos Reyes Magos regresan a Baranoa en busca de la Estrella de Belén

Melchor, Gaspar, Baltasar, el Ángel, Herodes, Centinela, el Sabio Tolomeo, el Doctor de la Ley y el Diablo eran los únicos personajes de la Loa; sin embargo, a partir de 1958, la escenificación comenzó a incluir más figuras y más diálogos, sin cambiar las ideas principales de los textos originales.

Entre la nueva generación que cada año se suma al elenco se encuentra María Camila Santiago, una joven baranoera, de 22 años, estudiante de regencia de farmacia. “Este año se me dio la oportunidad de pertenecer a este elenco con el personaje de la virgen María. Desde que me acuerdo, siempre quise hacer parte de la Loa, me considero una joven muy religiosa y siempre tuve en mente hacer el personaje de María por su pureza y sencillez”.