La cumbia es declarada patrimonio cultural de la nación

Los gestores culturales locales recibieron con felicidad la noticia por parte de la ministra de Cultura. Este paso fundamental para ellos dignifica a una danza y a un colectivo de actores fundamentales que han mantenido la tradición contra viento y marea.

Alberto Arias, gestor cultural y coreógrafo, resaltó que “la cumbia es muy representativa a nivel nacional e internacional y es importante que nosotros desde todos los diferentes rincones de la Costa Caribe colombiana y de Colombia aportemos para que se pueda mantener viva la tradición de esta danza”.

Por su parte, la danzante Yury Arango confesó: “La cumbia es algo que va conmigo, si me lo prohíben es como si me prohibieran no nacer, yo nací con esto”.