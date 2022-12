Galapa vive un fin de semana con sabor a tradición

La galapera Caridad Ortega tiene fama de hacer uno de los mejores pasteles del municipio, desde hace catorce años realiza este tradicional producto en el que el amor es su ingrediente especial.

“Yo cocino con mucho amor, desde hace catorce años me dedico a hacer pasteles y hayacas, me va bien, la gente dice que tengo buen sabor, yo vivo de esto y con el tiempo uno le coge práctica, estos espacios me parecen necesarios para darnos a conocer e impulsar a los emprendedores locales”, afirmó la matrona.

Ortega confesó que el comensal que pruebe sus pasteles, se enamora de estos platillos.

“En la Feria voy a participar con pasteles de pollo y cerdo, lo mismo con las hayacas. El que se come un pastel mío, se quiere comer diez, espero que los visitantes se acerquen y los prueben”.