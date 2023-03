Francisco: diez años del histórico Papa latinoamericano

En una entrevista publicada este viernes entre el Papa Francisco y Daniel Hadad, fundador del medio argentino Infobae, el sumo pontífice compartió sobre sus diez años como líder de la Iglesia Católica, entre otros temas de los que se refirió.

“Realmente, yo no me di cuenta de lo que iba a pasar (…) al salir del corredor, un cardenal viene apresurado y me dice: un minutito por favor. ¿Es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Le dije: No. Me sacaron un lóbulo superior derecho porque tenía quistes. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra”, expresó el Sumo Pontífice refiriéndose a los momentos previos a su elección.

Durante la reciente entrevista que dura más de 40 minutos, el Papa Francisco se refirió al papel que ha tenido la mujer durante el tiempo que ha estado como máximo líder de la iglesia.

“Sí (hay mucho más mujeres trabajando en el Vaticano) y es necesario. El machismo es malo y, a veces, el celibato te puede llevar a un machismo, un cura que no sabe trabajar con mujeres, le falta algo, no está maduro”.

El pontífice, niega algún temor hacia la muerte, confesó que en algún momento iba a morir, sin embargo, sostuvo que “espera verla llegar”.

“Sé que va a venir, alguna vez me pareció que podía haber riesgo y me preparé. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir”.

Finalmente, el Obispo de Roma habló sobre la visita a su país de origen, que no se ha podido realizar por distintos factores.

“No hay negación, de ninguna manera, estuvo planeado ese viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad”.