Épico, regresa cargado de cómics y literatura

Esta sexta edición contará con el Primer Salón del Cómic, en el que niños y jóvenes atlanticenses podrán aprender de este arte que día a día toma fuerza e interactuar con los distintos invitados.

“Cada vez que hemos visitado ferias, nos damos cuenta de la importancia de abrir espacios para el cómic y la novela gráfica, una puesta que hemos incorporado este año con invitados nacionales e internacionales”, sostuvo García.

Henry Díaz es un ilustrador bogotano invitado por primera vez al festival, entre su trabajo se destaca la adaptación a novela gráfica de la obra literaria Rosario tijeras de Jorge Franco.

Este artista gráfico relató el comienzo en este camino lleno de mucha imaginación y creatividad.

“A medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que los cómics e historietas iban desapareciendo, en lo personal me gustaban mucho, pero era difícil conseguir y fue más o menos en los años 90 cuando comencé a sentir esa inquietud de dibujar, pero me frustraba mucho porque quería imitar a grandes referentes”, sostuvo.