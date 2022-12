“Este homenaje es el reconocimiento del pueblo”: Alfredo Gutiérrez

El maestro Alfredo Gutiérrez recibió un homenaje este viernes en Valledupar, la tierra en la que se coronó tres veces Rey del Festival de la Leyenda Vallenata. Sin embargo, el tributo no se lo rindió la organización del certamen, sino la Gobernación del Cesar, como un reconocimiento a la vida y obra de uno de los últimos juglares vivos de este folclor.

“Dicen que Dios tarda, pero nunca olvida”, señaló el ‘Rebelde del Acordeón’, como se le conoce a este acordeonero, compositor y cantante sabanero, que hace parte de la historia como uno de los grandes exponentes de la música colombiana. “Este homenaje viene a corroborar cosas que aparentemente me decían que debía merecer, después de aquí, no espero más nada, sino darle gracias a Dios y al pueblo”.

La Gobernación del Cesar, develó una escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez, la cual estará en el museo del Centro Cultural de la Música Vallenata, que construye esta administración, precisamente para conservar la vida y obra de los músicos de este género, y proyectar su legado en las futuras generaciones.

En desarrollo del homenaje, se realizó en el auditorio de la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, un conversatorio sobre la trayectoria del maestro Alfredo Gutiérrez; mientras que en horas de la noche de este mismo viernes, el templo del pueblo que lo vio convertirse en el único acordeonero en ostentar tres veces el título de Rey Vallenato, la tarima Francisco El Hombre, en la emblemática plaza Alfonso López, fue el escenario escogido por la administración departamental, para continuar su tributo con un concierto y revista musical.

“La música es de Dios, yo me imagino si soy digno, de llegar a la vida eterna, al paraíso; me lo imagino con pura música vallenata, con letras bonitas de Escalona, de Calixto Ochoa, de Leandro Díaz, y de pronto ser merecedor que haya una ‘Paloma Guarumera’ por ahí, por eso sí merezco llegar al cielo es por la música, porque la música es de Dios como ustedes que son el pueblo y el pueblo es la voz de Dios”, precisó.

En agradecimiento por este homenaje, indicó que “van a ser correspondidos con la única riqueza que poseo que es la musa, los dedos del acordeón que manifiestan el cariño que yo también tengo por el pueblo”.

Sobre el hecho, de que fuera la Gobernación de Cesar, y no la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, la que le rindiera este homenaje, respondió con el verso de una canción del mexicano ‘Cuco’ Sánchez: “No soy monedita de oro…para caerle bien a todos..”. Acto seguido precisó que “cuando usted es dueño de una casa, manda en su casa, y la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata es una entidad particular y puede homenajear a quien quiera, o cómo quiera, yo no tengo porque criticar eso”.

El gerente del Centro Cultural de la Música Vallenata, Sergio López, indicó que “Valledupar le rinde este destacado homenaje a Alfredo Gutiérrez y queremos hacérselo porque lo tiene muy merecido. Es uno de los músicos más célebres e influyentes que ha ayudado a difundir y llevar más allá de nuestras fronteras la música vallenata tradicional, que es lo que nosotros estamos defendiendo”.

“Este homenaje es la corroboración de todos mis esfuerzos y me siento muy satisfecho y dándole gracias a Dios, al gobernador y a todo el pueblo vallenato que es la voz de Dios. En mi carrera artística he recibido premios en todo el mundo, pero este lo recibo con mayor satisfacción porque es el reconocimiento de un pueblo”, expresó el maestro Alfredo Gutiérrez.