Carnaval de la 44 presentó su agenda oficial para el 2023

El Carnaval de la 44 dio a conocer detalles de la programación oficial que llevará a cabo el próximo año. Los carnavaleros tendrán una amplia oferta cultural para escoger durante los días de las fiestas.

El Carnaval del bordillo, como también es conocido, viene trabajando desde hace meses para brindarles a los amantes de las fiestas espacios apropiados en el que el goce y disfrute sean los verdaderos protagonistas.

Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44 indicó que durante los 23 años que lleva la organización, el único propósito ha sido preservar las fiestas.

“Hoy nos engalana el Patrimonio Oral e Inmaterial. En los veintitrés años, el Carnaval de la 44 ha tenido el único propósito de salvaguardar nuestras tradiciones. Estamos muy contentos de que el próximo año volvamos a disfrutar y a encontrarnos”

Blanco añadió que la agenda cultural realizará una mezcla entre lo tradicional y lo novedoso.

“Hoy presentamos una programación del Carnaval de la 44 que este año cumple veintitrés años. Esta agenda mezclará lo tradicional y patrimonial con nuevas dinámicas para atraer a las nuevas generaciones a que se vinculen a estad fiestas”.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Distrito, María Teresa Fernández, hizo mención al acompañamiento que le vienen realizando al Alcaldía al Carnaval de la 44.

“Desde la Alcaldía a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio venimos trabajando de la mano con la organización del Carnaval de la 44. Este es un evento muy importante porque dinamiza la economía y estaremos acompañándolos en los espacios que sean posibles”, sostuvo Fernández.

De igual manera, Diana Acosta, Secretaria Departamental de Cultura, expresó que: “El Carnaval de Barranquilla y el Carnaval del Atlántico es importante porque lo hace la gente, cada una de estas organizaciones demuestran que son modelos de organización alrededor de la fiesta y esa es la importancia de estas fiestas”.

Por su parte, Sandra Gómez, gerente de Carnaval S.A.S., afirmó que se siente orgullosa de hacer parte de un gran equipo.

“Es un gran orgullo representar al Carnaval de Barranquilla y a la vez ser parte de un equipo de trabajo tan bacano. Cuando la gente que vive, trabaja y vibra por el Carnaval, estas fiestas ocurren”.

El Rey Momo del Carnaval de la 44, Tito Crissien, afirmó que espera llevarle a cada uno de los bordilleros que asistan al Carnaval de la 44.

"Me encuentro emocionado porque cada día se acerca más el Carnaval y esperamos que sean unas fiestas inolvidables. Queremos transmitirle toda la alegría a cada uno de los asistentes a los desfiles", afirmó.

Daniella Falcón, Reina del Carnaval del a 44, dijo que: "Me siento muy agradecida por todo el respaldo que he tenido de parte de todos: los organizadores, hacedores, medios de comunicación, y demás. Estoy emocionada, yo me estoy viviendo y gozando desde el corazón y quiero que todos tambien lo sientan así".