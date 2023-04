Barranquilla se alista para vibrar con el Carnaval Internacional de las Artes

“En un país donde las políticas culturas son mínimas y están en el centro del debate del quehacer del país y estos cantones de resistencia nos unen como una nación Caribe frente a lo que está sucediendo en el mundo”.

Como representante del séptimo arte, María Fernanda Morales, directora de la Cinemateca, manifestó su orgullo por sumarse un año más a este Carnaval con sello de arte.

“Más que un placer es un orgullo poder decir que he estado en los 17 años del Carnaval de las Artes. En la Cinemateca desde el 19 una programación que inicia a las 10:00 a.m. la polifonía femenina. Van a poder conocer piezas no solo historias sino representativas del audiovisual del Caribe colombiano”.

En La Troja, allí en el templo de la salsa en Barranquilla está impregnada la música de Ray Olán, pianista y arreglista de ascendencia latina que viene a conquistar con un género que está en la memoria sonora de todo el mundo latino.

“Desde joven siempre pensaba en la letra. En la música hay que hacer un recuento y nos interesamos en que la persona baile. El pueblo debe apoyar este evento para retribuirle a la cantidad de artistas que ponen su corazón en cada presentación”.

El músico no pudo despedirse sin antes brindar un abrebocas lleno de 'Sasón'. En el piano de La Cueva interpretó este tema que ha sido un himno de las fiestas en la ciudad.

“Vamos a gozar, oye qué rico y qué bueno está”, el mismo goce que espera respirar durante cinco días en los espacios de La Arenosa.