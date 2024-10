Falleció este lunes en Bogotá el escritor y periodista sincelejano Rafael Baena, después de padecer una larga enfermedad respiratoria. Tenía 59 años.

Baena ejerció el periodismo antes de hacer la transición a la literatura. Laboró en el Diario del Caribe, escribió para Cambio 16, Credencial, Cromos y El Espectador.

Entre sus obras están: Tanta sangre vista, ¡Vuelvan caras, carajo!, Samaria films XXX, La bala vendida, Siempre fue ahora o nunca, La guerra perdida del indio Lorenzo,

En su última entrevista con EL HERALDO contó: 'cuando yo empecé a hacer periodismo en el año 79, el periodismo escrito era el que mandaba la parada y yo sentía que para llegar a ser escritor primero tenía que ser periodista. Los ejemplos abundaban en América Latina, sobre todo García Márquez, que era como mi faro en esa época. Fue algo natural calentar el brazo, coger oficio en ese trabajo, y luego hacer la transición. El asunto fue que me demoré 28 años en tomar la decisión, porque esa profesión me encantó y me absorbió, tanto que me olvidé de mi propósito inicial'.