UNP responde por fallas en protección al periodista asesinado en Córdoba

Tras lo sucedido, la Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió por las fallas en la defensa a la víctima.

De acuerdo a esa entidad, un nuevo estudio de seguridad no había sido conocido por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas.

Denuncias en torno a lo sucedido indicaban que al reportero se le retiró el esquema de seguridad que había recibido por amenazas, lo que permitió el crimen fatal en su contra.

No obstante, la Unidad aclaró que "en el momento del homicidio tenía esquema de seguridad que incluía escolta, chaleco y botón de pánico". Asimismo, la organización mencionó que "el escolta asignado manifiesta que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre a las 11:20 a.m. que no requería de su protección más ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. Dice que se enteró de la muerte del comunicador el día domingo".