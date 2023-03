Mineros suspenden temporalmente mesa de diálogo, siguen los bloqueos

La situación se registró este miércoles 9 de marzo, en el interior del Batallón Rifles, donde se esperaba llegar a un acuerdo que permita disolver los bloqueos que se realizan desde hace siete días en las subregiones del Bajo Cauca, nordeste antioqueño y San Jorge, sur de Córdoba.

Saúl Bedoya, vocero del Comité Paro Minero confirmó el levantamiento de la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional e invitó a una caravana este jueves hacia Tarazá.

“Llegamos a la mesa con todo el interés de diálogo y de concertación para una posible negociación, se nos quiso hacer entrar en un escenario de dilatación, en la que los ministros no hicieron presencia hoy tampoco, dada esa circunstancias, al no darse las garantías en pro de nuestras solicitudes oportunas, se consideró en conjunto suspender los diálogos porque no vemos reflejado en el escenario ni la más mínimas voluntades para que se nos conceda lo mínimo, que es llegar a nuestro territorio sin la zozobra de que se nos va a destruir los equipos con los que operamos la actividad minera", dijo.