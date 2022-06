Más de 400 familias desplazadas en rechazo a erradicación forzada en Córdoba

Precisamente este jueves 9 de junio, estuvo en Montería, Hernando Londoño, director de El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, quien rechazó las vías de hecho y aseguró que ningún beneficiario del programa debe tener hojas de coca sembrada.

“Ningún beneficiario del Pnis debe tener sembrada hoja de coca a día de hoy, por lo tanto el argumento de que nosotros somos Pnis y no nos pueden erradicar es falso. En segundo lugar, la pobreza no justifica la ilegalidad de ninguna manera, o sea, en un país donde hay tanta pobreza y tanta dificultad no puede seguir haciendo camino aquel pensamiento de que porque somos pobres tenemos que sembrar hoja de coca”, sostuvo al referirse a los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Valencia y San José de Uré.

El directivo argumentó que en Colombia hay 1.500.000 campesinos que no siembran coca y que no necesitan de la coca para subsistir.

“Esto quiere decir que el cuento de que porque yo soy pobre tengo que sembrar coca, porque no hay más que hacer, no es cierto. Adicionalmente porque la coca no trae sino problemas de orden público, sociales, violencia y más miseria. Lo hemos visto, está más que estudiado que el beneficio de la coca no es para el campesino sino para el narcotraficante”, aseguró.