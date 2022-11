“Plan de revivir mataderos municipales debe ser evaluado con mesura”: Ganacor

Lora aseguró que la carne más económica de Suramérica es la carne de Colombia, en comparación con otros países como Argentina y Brasil, teniendo en cuenta que un corte de punta de anca, por el que aquí se pagan $50 mil pesos, allá se pagan hasta $200 mil y $300 mil pesos.

“Yo creo que el problema no radica en el precio de la carne, radica en el poder adquisitivo de las personas, con ese salario mínimo una familia colombiana no puede sostener a cuatro u ocho personas, creo que ahí es donde radica el problema, pero lo están buscando en el precio de la carne y no creo que sea por allí”, sostuvo.