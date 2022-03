Denuncian a exalcalde de Canalete, Córdoba, por violencia de género

Fue su misma exesposa Yeis Simanca Morales la que refirió lo ocurrido, asegurando que los golpes que recibió por parte de su agresor, por poco le cuestan la vida.

La agresión se produjo luego de que las dos personas involucradas sostuvieron una acalorada discusión, aparentemente por preferencias políticas, lo que desencadenó la agresión física hacia la mujer, quien fue trasladada de inmediato al centro asistencial de esa municipalidad.

“El domingo 13 de marzo casi me cuesta la vida todos estos actos de violencia, los cuales soporté durante tantos años, me llevaron a un estado de depresión alto. La realidad es que día a día me consumía en un mundo lleno de angustia y temor”, aseguró la mujer a través de sus redes sociales.

Agregó que “es por eso que tras lo ocurrido el pasado 13 de marzo, tomé la decisión de darle fin a esa violencia que por tantos años me atormentó”.