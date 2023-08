Enfrentamientos en San Andrés de Sotavento por elección de cacique mayor Zenú

Si bien los lesionados no revisten heridas de gravedad, se supo que la mayoría presenta golpes en la cabeza.



“La culpa es de Eder, pues a través de él se han venido pagando los proyectos que se realizan en el resguardo, con dineros girados desde el Sistema de Participación de Transferencia, pero esos dineros los ha usado para pagar a las autoridades y otras personas para que voten a favor de su caciquería. Entonces hemos detectado una corrupción interna y la comunidad hoy se ha revelado en contra del señor Eder Espitia porque sinceramente eso nos esta dañando, la gente quiere un nuevo cacique y que no sea él”, agregó Durán.



Además aseguró que si bien dentro del existe 282 autoridades adscritas al cabildo mayor, no todas son legales.



“Solo los miembros de los cabildos legales de San Andrés de Sotavento son los que pueden participar de la votación, y el señor Eder Espitia es de Tuchín, pero eso no podría aspirar a la caciquería, con el apoyo económico de particulares que financian su campaña. No queremos más corrupción interna, y le pedimos al Gobierno que tome cartas en el asunto porque no ha hecho nada con las denuncias que se han hecho en contra del señor Eder”, indicó.



De igual momento han criticado el proceder de la Alcaldía de Tuchín que otorgó permisos para la realización del citado congreso, pese a la petición del Ministerio del Interior de aplazar la actividad.



“Eso también deja en entredicho a un alcalde como Alexis Salgado, que sabiendo la posición del Ministerio del Interior, otorga el permiso para este congreso sabiendo que existe un conflicto interno en el que nos hay garantías para ninguna de las partes”, manifestó.



Hasta el momento ninguna otra autoridad indígena ni convencional se ha manifestado sobre los desórdenes generados en torno a la elección del cacique mayor del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento.