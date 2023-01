Bloqueos de damnificados de la Mojana se extenderían por el Caribe

Los bloqueos han afectado especialmente a sectores como la ganadería, y combustibles, por lo que se teme una posible alteración al orden público.

Cárdenas agregó que “el lío es que en medio de esta situación la gente empiece a descargar carros y es ahí donde nosotros podemos perder mucho dinero. Revender los productos no es tan fácil. Además eso no se puede, no es legal”, concluyó.

Pese a los anuncios emitidos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, sobre el inicio del proceso contractual para las obras en Cara é Gato; y sobre la adquisición de predios ganaderos para la reubicación de familias damnificados, los manifestantes han exigido la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro o en su defecto la llegada de maquinaria para controlar las filtraciones del río Cauca que inundan a 11 municipios de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.