Comisión de Procuraduría llegó a Córdoba para investigar amenazas a comunidad

Luego de que se conociera el video en el que un grupo de sujetos armados incursiona en la población sin portar distintivos que los identifiquen, lo que hizo pensar inicialmente que se trataba de disidencias de las Farc o de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, el Ejército anunció una investigación disciplinaria en contra de los uniformados que estarían implicados en las amenazas.

“Se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la Indagación disciplinaria correspondiente, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1862 de 2017. Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Cualquier acto que no esté dentro de la Constitución y que no sea para proteger a la población civil será sancionado con mano dura”, indicó la Institución.