Lafaurie descalificó las declaraciones que lo relacionan con Mancuso

“Es indudable que hay un trasfondo político detrás de estas declaraciones, que a pesar de ser un ‘refrito’, están siendo levantadas por la izquierda, en plena campaña electoral, como bandera mediática en las redes, no solo como parte de su objetivo de siempre, de estigmatizar al gremio ganadero, sino para enlodar con infamias la campaña de María Fernanda Cabal al senado de la República. La izquierda no descansa. El país no puede pasar por alto que ahora el ‘nuevo mejor amigo’ de Timochenko es Mancuso. Por eso alerto a la opinión pública ante estas argucias, para que de ninguna manera distraigan a los verdaderos demócratas de este país, de la necesidad de unirse frente a la amenaza del comunismo progresista que se cierne sobre el futuro de Colombia”, acotó.

En su defensa Lafaurie Rivera también hizo referencia al estado de salud de Benito Osorio, quien aparentemente padece de un trastorno bipolar.