En Catar 2022 | Columna de Javier Castell López

En 1930 doce selecciones fueron invitadas por la Fifa y en Uruguay se inició la historia de los mundiales de fútbol. El anfitrión fue el primer campeón mundial. En 1934, en Italia, se entregaron dos trofeos: la copa del Mundo y la copa del ‘Duce’. El local levantó las dos. En 1938, en Francia a Leónidas, el goleador del torneo, le anularon un gol de ‘chalaca’ porque el árbitro no conocía esa forma de anotar e Italia fue el primer bicampeón mundial.

El primer mundial post guerra fue en Brasil en 1950. Fue el ‘maracanazo’ y Uruguay se convirtió en el segundo bicampeón mundial. Para la ceremonia final, la orquesta solo tenía la partitura del himno de Brasil y la copa estaba marcada con el nombre de este. En Suiza, en 1954, se produjo el milagro de Berna y Alemania venció a Hungría.

El mundial del 58, en Suecia, fue el advenimiento del ‘Rey’ Pelé, que con apenas 17 años guio a Brasil a su primer título y se sentó en el trono para siempre. Y de Just Fontaine, el goleador francés, que con 13 goles tiene el récord de goles anotados en un mundial.

El del 62, el de “como no tenemos nada lo haremos todo” de los dirigentes chilenos después del devastador terremoto en el país austral. El del primer y único gol olímpico, anotado por el barranquillero Marcos Coll. El de Garrincha y el de Brasil, como el tercer bicampeón Mundial. El del 66 fue en el país que reglamentó el fútbol: Inglaterra. Y por primera y única vez fue campeón. Y Eusebio, el delantero portugués, no creyó en cábalas de mala suerte y con el número 13 en su camiseta, que cambió con Moraes su compañero que no la quiso, convirtió 9 goles y fue el goleador.

Y en México 70 el mundo quedó deslumbrado con el fútbol bello y efectivo de la Brasil de Pelé, Tostao, Rivelino, Jairsinho y se llevaron definitivamente la Copa Jules Rimet para su país por ganarla por tercera vez. Y Gerd Müller, el bombardero alemán, como Eusebio, tampoco creyó que el 13 es de mala suerte, lo lució en su camiseta y fue el goleador anotando 10.

Y así, los otros 12 mundiales subsiguientes hasta Rusia 2018, con sus historias, alegrías, tristezas, anécdotas, futbolísticas y humanas, que necesitaría unas cuantas páginas más del diario para reseñarlas y compartirlas con ustedes los amables lectores de esta columna.

El próximo fin de semana se dará el puntapié inicial del Mundial de Qatar entre la Selección local y la de Ecuador. Por vez primera entre noviembre y diciembre. Y, Dios mediante y gracias a la confianza de Blu Radio, estaré allí, cómo hace tres años y medio en Rusia, para trabajar, sí, para comentar con equilibrio y profesionalismo los partidos, sí, pero sobre todo para disfrutar de esta pasión futbolera que me acompaña desde siempre. Las próximas líneas que aparecerán aquí, seguramente sean escritas desde el Castle hotel de Doha, del IBC o desde algún estadio catarí.