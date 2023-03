Viva Air responsabiliza a la Aerocivil de la crisis

“La Aeronáutica cometió errores en el proceso. Directamente demoraron sus análisis y nos llevaron lamentablemente a la crisis en la que estamos. La Aerocivil se equivocó en la manera en la que estaba revisando el expediente y en enero de 2023 anula el procedimiento previo y declara que todo, ente comillas, debe volver a comenzar”, indicó Rendón.

La ejecutiva de la aerolínea insistió en que la “Aerocivil no creó espacios de diálogo para discutir los condicionamientos para garantizar la competencia hasta más de siete meses después de empezar el proceso… Nosotros hemos enviado cinco estados financieros en diferentes momentos por diversos medios para que se supiera que esto no era una amenaza, esto no es poner a nadie en una situación de presión”.