¿Cómo avanza Colombia en la lucha contra la viruela del mono?

Por su parte, Juan Pablo Moreno Santos, médico especialista en medicina interna y epidemiología, dijo a EL HERALDO que probablemente el panorama ante la situación no es el mejor debido a que muchas personas “no creen en el virus”.

“El problema de la actualidad colombiana es que la gente no cree en el virus porque no se percibe. Entonces como el panorama frente a la covid-19 fue peor y sobrevivimos a eso, creen que no tendrá mayor repercusión”, indicó el especialista.

Ante las creencias de que la enfermedad se transmite únicamente a las personas homosexuales, Moreno aclaró que es falso y que no es la única forma de contagio.